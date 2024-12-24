Показана статистика, согласно которой Леброн немного проигрывает команде соперника в очках

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло 32:31 в пользу домашней команды.

Во время трансляции отметили, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс за свою карьеру набрал 41 072 очка — ненамного меньше, чем общее количество очков, набранных всеми игроками «Детройта» на данный момент (45 654).

Статистика Леброна Джеймса и «Детройта» Фото: Кадр из трансляции

В текущем регулярном сезоне 40-летний Джеймс принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 8,9 результативной передачи и 7,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 34,9.