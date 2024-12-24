«Сан-Антонио» уступил «Филадельфии» в матче НБА. У Вембаньямы — 26 очков

В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:106.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Тайриз Макси, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, и форвард Пол Джордж, у которого 19 очков, девять подборов и четыре передачи.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, в активе которого 26 очков, девять подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде с «Бостон Селтикс» 26 декабря. «Сан-Антонио» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс» 25 декабря.