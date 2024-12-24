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«Сан-Антонио» уступил «Филадельфии» в матче НБА. У Вембаньямы — 26 очков

«Сан-Антонио» уступил «Филадельфии» в матче НБА. У Вембаньямы — 26 очков
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:106.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Тайриз Макси, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, и форвард Пол Джордж, у которого 19 очков, девять подборов и четыре передачи.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, в активе которого 26 очков, девять подборов и четыре передачи.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде с «Бостон Селтикс» 26 декабря. «Сан-Антонио» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс» 25 декабря.

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