Леброн Джеймс вышел на чистое второе место в истории «Лейкерс» по трёхочковым броскам

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло 55:52 в пользу гостевой команды.

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл Дерека Фишера (846) и занял чистое второе место в истории клуба по количеству реализованных трёхочковых бросков. Отметим, что на первом месте располагается Коби Брайант с 1827 «трёшками».

В текущем регулярном сезоне 40-летний Джеймс принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 8,9 результативной передачи и 7,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 34,9.