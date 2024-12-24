Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс вышел на чистое второе место в истории «Лейкерс» по трёхочковым броскам

Леброн Джеймс вышел на чистое второе место в истории «Лейкерс» по трёхочковым броскам
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло 55:52 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
83 : 85
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Колоко, Кристи, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Дюрен, Холланд, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Томпсон, Харрис, Мур, Фонтеккио, Айви, Сассер, Клинтман

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл Дерека Фишера (846) и занял чистое второе место в истории клуба по количеству реализованных трёхочковых бросков. Отметим, что на первом месте располагается Коби Брайант с 1827 «трёшками».

В текущем регулярном сезоне 40-летний Джеймс принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 8,9 результативной передачи и 7,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 34,9.

Сейчас читают:
Модели ринулись к игрокам НБА. А ведь русский блогер предупреждал, чем это закончится
Видео
Модели ринулись к игрокам НБА. А ведь русский блогер предупреждал, чем это закончится
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android