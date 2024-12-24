35 очков Брауна не помогли «Бостону» уйти от поражения в матче НБА с «Орландо»
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:104.
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Да Силва - 18, Куин - 17, Саггс - 16, Картер - 11, Энтони - 10, Блэк - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Битадзе - 8, Айзек - 7, Ховард - 4, Хьюстан, Джозеф
Бостон Селтикс: Браун - 35, Порзингис - 17, Уайт - 17, Холидэй - 16, Хорфорд - 8, Притчард - 7, Корнет - 4, Тейтум, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман, Кета
Самым результативным игроком в составе победителей стал немецкий форвард Тристан Да Силва, набравший 18 очков и сделавший три подбора.
У гостей самым результативным стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 35 очков, а также сделавший девять подборов и четыре передачи.
В следующем матче НБА «Орландо» дома примет «Майами», а «Бостон» на своей площадке сыграет с «Филадельфией».
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