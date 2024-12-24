35 очков Брауна не помогли «Бостону» уйти от поражения в матче НБА с «Орландо»

В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал немецкий форвард Тристан Да Силва, набравший 18 очков и сделавший три подбора.

У гостей самым результативным стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 35 очков, а также сделавший девять подборов и четыре передачи.

В следующем матче НБА «Орландо» дома примет «Майами», а «Бостон» на своей площадке сыграет с «Филадельфией».