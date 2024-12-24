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Андре Драммонд досрочно завершил матч после того, как нарушил правила на Вембаньяме

Андре Драммонд досрочно завершил матч после того, как нарушил правила на Вембаньяме
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Сегодня, 24 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 111:106 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

Во второй четверти матча центровой «Филадельфии» Андре Драммонд был удалён с площадки после того, как дважды нарушил правила на центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, что вызвало у Драммонда недовольство и привело к его досрочному завершению игры.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 32 очка, 10 подборов и восемь результативных передач.

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