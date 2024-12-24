Джоэл Эмбиид устроил словесную перепалку с судьями и досрочно завершил матч

Сегодня, 24 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 111:106 в пользу домашней команды.

В конце второй четверти центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид нарушил правила на центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. Судейское решение вызвало у Эмбиида недовольство, на которое он бурно отреагировал. В результате его удалили с площадки и он досрочно завершил встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 32 очка, 10 подборов и восемь результативных передач.