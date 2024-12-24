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Видео: бросок Джеймса, который вывел Леброна на 2-е место в истории «Лейкерс» по 3-очковым

Видео: бросок Джеймса, который вывел Леброна на 2-е место в истории «Лейкерс» по 3-очковым
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло 106:98 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 19, Кристи - 17, Ривз - 12, Хатимура - 10, Винсент - 9, Кнехт - 7, Реддиш - 7, Расселл - 5, Джеймс, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Бисли - 21, Каннингем - 20, Айви - 18, Хардуэй-младший - 15, Фонтеккио - 13, Холланд - 10, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Харрис - 6, Рид, Мур, Сассер, Клинтман

В середине первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс занял чистое второе место в истории клуба по количеству успешных трёхочковых бросков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим моментом.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне 40-летний Джеймс принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 8,9 результативной передачи и 7,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 34,9.

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