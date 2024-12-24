«Голден Стэйт» проиграл «Индиане». Стефен Карри набрал всего 10 очков

В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:105.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Майлз Тёрнер, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов, и форвард из Камеруна Паскаль Сиакам, который набрал 20 очков, сделал пять подборов и одну передачу.

В составе гостей самым результативным игроком стал форвард из Конго Жонатан Куминга, набравший 26 очков и сделавший восемь подборов и четыре передачи. Защитник Стефен Карри набрал 10 очков, сделал пять подборов и семь передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» продолжит домашнюю серию и встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 26 декабря. «Индиана» дома сыграет с «Оклахома-Сити Тандер» 27 декабря.