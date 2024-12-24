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«Голден Стэйт» проиграл «Индиане». Стефен Карри набрал всего 10 очков

«Голден Стэйт» проиграл «Индиане». Стефен Карри набрал всего 10 очков
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:105.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Уиггинс - 16, Хилд - 13, Джексон-Дэвис - 13, Карри - 10, Шрёдер - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Грин - 4, Муди - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Сиакам - 20, Халибёртон - 16, Нембард - 15, Макконнелл - 13, Матурин - 12, Топпин - 8, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Шиппард

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Майлз Тёрнер, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов, и форвард из Камеруна Паскаль Сиакам, который набрал 20 очков, сделал пять подборов и одну передачу.

В составе гостей самым результативным игроком стал форвард из Конго Жонатан Куминга, набравший 26 очков и сделавший восемь подборов и четыре передачи. Защитник Стефен Карри набрал 10 очков, сделал пять подборов и семь передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» продолжит домашнюю серию и встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 26 декабря. «Индиана» дома сыграет с «Оклахома-Сити Тандер» 27 декабря.

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