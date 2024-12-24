Джа Морант во время матча выполнил эффектный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

Сегодня, 24 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 114:110 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве роскошный лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (7 из 20 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), сделав шесть подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-12».