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Джа Морант во время матча выполнил эффектный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

Джа Морант во время матча выполнил эффектный лэй-ап с разворотом на 360 градусов
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Сегодня, 24 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 114:110 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Морант - 23, Бейн - 21, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 11, Ларэвиа - 8, Уэллс - 7, Иди - 3, Кеннард, Кларк, Кавамура, Спенсер, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 29, Харден - 21, Зубац - 20, Джонс - 13, Портер - 13, Данн - 7, Батюм - 6, Коффи - 5, Бамба, Хиланд, Миллер, Кристи, Джонс

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве роскошный лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (7 из 20 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), сделав шесть подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-12».

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