«Лейкерс» дома проиграли «Детройту» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Леброна

В ночь с 23 на 24 декабря мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:114.

Самым результативным в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 28 очков, а также 11 подборов и столько же результативных передач.

В составе «Детройта» наилучшую результативность показал защитник Малик Бизли. В его активе 21 очко и пять подборов.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоится 26 декабря. Начало – в 4:00 мск. «Детройт» в следующем матче на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз». Игра состоится 27 декабря и начнётся в 6:00 мск.

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