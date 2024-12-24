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«Лейкерс» дома проиграли «Детройту» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Леброна

«Лейкерс» дома проиграли «Детройту» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Леброна
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:114.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 19, Кристи - 17, Ривз - 12, Хатимура - 10, Винсент - 9, Кнехт - 7, Реддиш - 7, Расселл - 5, Джеймс, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Бисли - 21, Каннингем - 20, Айви - 18, Хардуэй-младший - 15, Фонтеккио - 13, Холланд - 10, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Харрис - 6, Рид, Мур, Сассер, Клинтман

Самым результативным в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 28 очков, а также 11 подборов и столько же результативных передач.

В составе «Детройта» наилучшую результативность показал защитник Малик Бизли. В его активе 21 очко и пять подборов.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоится 26 декабря. Начало – в 4:00 мск. «Детройт» в следующем матче на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз». Игра состоится 27 декабря и начнётся в 6:00 мск.

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