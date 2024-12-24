В ночь с 23 на 24 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:
«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз» — 124:113;
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:114;
«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 108:104;
«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 139:125;
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 110:95;
«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:104;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:114;
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 91:112;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 123:105;
«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 132:108;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 105:111;
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 117:90;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 114:117.
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