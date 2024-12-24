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Все результаты игрового дня НБА 24 декабря

Все результаты игрового дня НБА 24 декабря
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В ночь с 23 на 24 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:

«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз» — 124:113;
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:114;
«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 108:104;
«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 139:125;
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 110:95;
«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:104;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:114;
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 91:112;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 123:105;
«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 132:108;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 105:111;
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 117:90;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 114:117.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Мобли - 22, Митчелл - 22, Меррилл - 20, Леверт - 11, Ньянг - 8, Аллен - 7, Джером - 5, Тайсон - 4, Страс - 2, Портер, Томпсон, Тор
Юта Джаз: Кларксон - 27, Маркканен - 26, Секстон - 24, Михайлюк - 11, Поттер - 11, Кесслер - 9, Джузэнг - 3, Сенсабо - 2, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Филиповски
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Болл - 23, Диабате - 14, Уильямс - 12, Ричардс - 6, Мартин - 6, Джеффрис - 4, Смит - 4, Грин - 3, Мицич - 3, Уонг - 2, Карри, Салон, Гибсон
Хьюстон Рокетс: Смит II - 21, Ванвлит - 20, Томпсон - 19, Уитмор - 17, Шенгюн - 16, Грин - 6, Тэйт - 6, Холидей - 4, Шеппард - 3, Адамс - 2, Ландейл, Данте, Уильямс, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Да Силва - 18, Куин - 17, Саггс - 16, Картер - 11, Энтони - 10, Блэк - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Битадзе - 8, Айзек - 7, Ховард - 4, Хьюстан, Джозеф
Бостон Селтикс: Браун - 35, Порзингис - 17, Уайт - 17, Холидэй - 16, Хорфорд - 8, Притчард - 7, Корнет - 4, Тейтум, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 125
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 31, Таунс - 31, Пэйн - 19, Бриджес - 14, Макбрайд - 12, Брансон - 12, Харт - 11, Ачиува - 5, Симс - 2, Шамет - 2, Топпин, Дадье, Колек, Хукпорти
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Барретт - 23, Дик - 16, Уолтер - 16, Буше - 16, Могбо - 8, Олиник - 6, Митчелл - 5, Агбаджи - 4, Баттл - 4, Лоусон - 3, Темпл, Шомше, Шид, Фернанду
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 95
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 23, Йович - 18, Хироу - 17, Робинсон - 17, Бёркс - 12, Уэр - 9, Жакез-мл. - 9, Хайсмит - 3, Ларссон - 2, Розир, Кристофер, Смит, Джонсон, Батлер, Лав
Бруклин Нетс: Джонсон - 19, Клауни - 19, Джонсон - 15, Мартин - 14, Уилсон - 8, Шарп - 6, Клэкстон - 6, Милтон - 4, Симмонс - 4, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 29, Мэтьюз - 25, Хантер - 19, Джонсон - 17, Дэниэлс - 10, Нэнс - 6, Рисашер - 5, Капела - 4, Крейчи - 2, Уоллес, Богданович, Родди
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Рэндл - 19, Эдвардс - 16, Александер-Уолкер - 11, Конли - 11, Дивинченцо - 8, Макдэниелс - 6, Майнотт - 4, Шеннон - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Дозьер
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Морант - 23, Бейн - 21, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 11, Ларэвиа - 8, Уэллс - 7, Иди - 3, Кеннард, Кларк, Кавамура, Спенсер, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 29, Харден - 21, Зубац - 20, Джонс - 13, Портер - 13, Данн - 7, Батюм - 6, Коффи - 5, Бамба, Хиланд, Миллер, Кристи, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
91 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Вучевич - 17, Смит - 14, Лавин - 14, Уильямс - 13, Уайт - 10, Терри - 8, Досунму - 5, Бузелис - 4, Филлипс - 2, Хортон-Такер - 2, Дуарте - 2, Картер, Крэйг, Лидделл
Милуоки Бакс: Лопес - 21, Миддлтон - 21, Портис - 19, Трент-мл. - 14, Грин - 10, Райт - 9, Роллинз - 8, Принс - 4, Джексон - 4, Смит - 2, Боучэмп, Роббинс, Умуде, Коннотон
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 41, Уильямс - 17, Митчелл - 16, Хартенштайн - 16, Уоллес - 9, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Джо - 5, Уильямс - 3, Карузо - 2, Джонс, Дорт, Дженг
Вашингтон Уизардс: Пул - 31, Каррингтон - 14, Брогдон - 12, Валанчюнас - 12, Джордж - 11, Кисперт - 8, Багли III - 7, Батлер - 5, Шампани - 3, Болдуин Мл. - 2, Вукчевич, Дэвис, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
132 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Гэффорд - 23, Ирвинг - 20, Томпсон - 13, Вашингтон - 12, Проспер - 8, Пауэлл - 7, Гримс - 5, Лайвли - 4, Маршалл - 4, Гортман - 3, Динвидди - 3, Клебер - 3, Эдвардс, Моррис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 19, Эйтон - 16, Хендерсон - 14, Шарп - 13, Уокер - 13, Саймонс - 10, Рупер - 6, Камара - 5, Клингэн - 4, Бэнтон - 3, Грант - 3, Мюррэй - 2, Тибулл, Рит, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Уиггинс - 16, Хилд - 13, Джексон-Дэвис - 13, Карри - 10, Шрёдер - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Грин - 4, Муди - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Сиакам - 20, Халибёртон - 16, Нембард - 15, Макконнелл - 13, Матурин - 12, Топпин - 8, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Шиппард
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 90
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 24, Гордон - 12, Уэстбрук - 11, Пикетт - 11, Строутер - 9, Тайсон - 6, Браун - 4, Джордан - 4, Уотсон - 4, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер
Финикс Санз: Бил - 23, Дюрант - 23, Джонс - 9, Игодаро - 7, Моррис - 7, О'Нил - 6, Пламли - 6, Данн - 5, Нуркич - 4, Окоги, Ли, Бриджес
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 19, Кристи - 17, Ривз - 12, Хатимура - 10, Винсент - 9, Кнехт - 7, Реддиш - 7, Расселл - 5, Джеймс, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Бисли - 21, Каннингем - 20, Айви - 18, Хардуэй-младший - 15, Фонтеккио - 13, Холланд - 10, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Харрис - 6, Рид, Мур, Сассер, Клинтман
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