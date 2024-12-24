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НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 75 тыс.

НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 75 тыс.
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на $ 75 тыс. Об этом информирует пресс-служба лиги. Причина наказания – публичная критика игрока в адрес судей и использование ненормативной лексики.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Резкие комментарии Эдвардса прозвучали во время общения со СМИ после поражения «Миннесоты» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:113) 21 декабря. «Судьи просто сверхчувствительны и ужасны. Они наказывают меня и Джулиуса Рэндла за то, что мы сильнее наших соперников каждый вечер», — говорил тогда Энтони.

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