НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 75 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на $ 75 тыс. Об этом информирует пресс-служба лиги. Причина наказания – публичная критика игрока в адрес судей и использование ненормативной лексики.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Резкие комментарии Эдвардса прозвучали во время общения со СМИ после поражения «Миннесоты» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:113) 21 декабря. «Судьи просто сверхчувствительны и ужасны. Они наказывают меня и Джулиуса Рэндла за то, что мы сильнее наших соперников каждый вечер», — говорил тогда Энтони.