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Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила 31-летней давности

Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила 31-летней давности
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА с 1993 года, кому удалось набрать 20 очков и сделать четыре блок-шота в четырёх матчах подряд. Как информирует ESPN US, ранее (в 1993 году) такое удавалось лишь прославленному игроку Шакилу О’Нилу.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора, отдавал 3,9 передачи и делал четыре блок-шота. В последнем матче «Сан-Антонио» встречался с «Филадельфией Сиксерс» и проиграл со счётом 106:111.

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