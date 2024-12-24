Патрик Беверли назвал команду НБА, в которой хотел бы играть в данный момент

36-летний американский разыгрывающий «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль) Патрик Беверли ответил на вопрос по поводу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которую он хотел бы выступать в данный момент.

«Мой ответ – «Финикс Санз». Я играл с кучей суперзвёзд, и мне хотелось бы посмотреть, как готовятся Брэдли Бил, Девин Букер и Кевин Дюрант. Я играл с Джеймсом Харденом, Дуайтом Ховардом, Каваем Леонардом, Полом Джорджем, Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси, Яннисом Адетокунбо, Дэмьеном Лиллардом, Карлом-Энтони Таунсом, Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом, Расселлом Уэстбруком. Я играл с кучей засранцев и просто хочу посмотреть, как они готовятся. Так что да, «Финикс Санз», — сказал Беверли в интервью журналисту N3on.

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