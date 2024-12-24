Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Патрик Беверли назвал команду НБА, в которой хотел бы играть в данный момент

Патрик Беверли назвал команду НБА, в которой хотел бы играть в данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний американский разыгрывающий «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль) Патрик Беверли ответил на вопрос по поводу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которую он хотел бы выступать в данный момент.

«Мой ответ – «Финикс Санз». Я играл с кучей суперзвёзд, и мне хотелось бы посмотреть, как готовятся Брэдли Бил, Девин Букер и Кевин Дюрант. Я играл с Джеймсом Харденом, Дуайтом Ховардом, Каваем Леонардом, Полом Джорджем, Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси, Яннисом Адетокунбо, Дэмьеном Лиллардом, Карлом-Энтони Таунсом, Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом, Расселлом Уэстбруком. Я играл с кучей засранцев и просто хочу посмотреть, как они готовятся. Так что да, «Финикс Санз», — сказал Беверли в интервью журналисту N3on.

Материалы по теме
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android