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Арбитр НБА нецензурно выругалась после ошибки в матче

Арбитр НБА нецензурно выругалась после ошибки в матче
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Женщина-арбитр Дженна Шрёдер призналась, что допустила ошибку в матче регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:106). Шрёдер удалила центрового «Филадельфии» Андре Драммонда за то, что тот дважды нарушил правила на центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Однако после просмотра повтора второе решение было отменено, француз получил технический фол за симуляцию, а Драммонд вернулся на площадку.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

После этого во время короткой беседы с главным тренером «Сиксерс» Ником Нёрсом Дженна сказала: «Я облажалась» [в оригинале арбитр использовала нецензурное слово].

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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