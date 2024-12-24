Арбитр НБА нецензурно выругалась после ошибки в матче

Женщина-арбитр Дженна Шрёдер призналась, что допустила ошибку в матче регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:106). Шрёдер удалила центрового «Филадельфии» Андре Драммонда за то, что тот дважды нарушил правила на центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Однако после просмотра повтора второе решение было отменено, француз получил технический фол за симуляцию, а Драммонд вернулся на площадку.

После этого во время короткой беседы с главным тренером «Сиксерс» Ником Нёрсом Дженна сказала: «Я облажалась» [в оригинале арбитр использовала нецензурное слово].

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