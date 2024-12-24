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Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу спада Алексы Аврамовича

Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу спада Алексы Аврамовича
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу разыгрывающего московского ЦСКА Алексы Аврамовича.

«Начался ли у Аврамовича естественный спад и как долго он может продлиться? Обычно у игроков задней линии спад физической формы продолжается 15-17 дней. Но у Аврамовича была в текущем году очень большая нагрузка. Может продлиться немного дольше», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Аврамович к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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