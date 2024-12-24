Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы два условия, при которых «Майами» может обменять Джимми Батлера

Названы два условия, при которых «Майами» может обменять Джимми Батлера
Комментарии

Команда НБА «Майами Хит» планирует сохранить в составе шестикратного участника Матча всех звёзд Джимми Батлера. Об этом информирует ESPN US. По сведениям источника, позиция клуба может поменяться лишь в случае деструктивного поведения самого игрока или при получении выгодного предложения от других команд. Напомним, не так давно инсайдер Шэмс Чарания утверждал, что «Хит» открыты для предложений по обмену лёгкого форварда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.

Материалы по теме
Фанаты требуют у букмекеров вернуть им деньги из-за провального выступления Джимми Батлера

Никола Йович преподал урок сербского языка Джимми Батлеру:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android