Названы два условия, при которых «Майами» может обменять Джимми Батлера

Команда НБА «Майами Хит» планирует сохранить в составе шестикратного участника Матча всех звёзд Джимми Батлера. Об этом информирует ESPN US. По сведениям источника, позиция клуба может поменяться лишь в случае деструктивного поведения самого игрока или при получении выгодного предложения от других команд. Напомним, не так давно инсайдер Шэмс Чарания утверждал, что «Хит» открыты для предложений по обмену лёгкого форварда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.

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