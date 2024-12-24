«Неудивительно». Бэйлесс — о смазанной Леброном «трёшке» в концовке игры с «Пистонс»

Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс высказался о смазанном броске лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Леброн совершал бросок при счёте 117:114 в пользу «Пистонс» за несколько секунд до конца четвёртой четверти.

«Неудивительно, что Леброн смазал открытый трёхочковый бросок в концовке. Он был великолепен, пока дело не дошло до клатча», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Детройтом» Леброн оформил трипл-дабл. На его счету 28 очков, а также 11 подборов и столько же результативных передач.

Фанаты создали команду из разных версий Леброна: