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«Неудивительно». Бэйлесс — о смазанной Леброном «трёшке» в концовке игры с «Пистонс»

«Неудивительно». Бэйлесс — о смазанной Леброном «трёшке» в концовке игры с «Пистонс»
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Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс высказался о смазанном броске лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Леброн совершал бросок при счёте 117:114 в пользу «Пистонс» за несколько секунд до конца четвёртой четверти.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 19, Кристи - 17, Ривз - 12, Хатимура - 10, Винсент - 9, Кнехт - 7, Реддиш - 7, Расселл - 5, Джеймс, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Бисли - 21, Каннингем - 20, Айви - 18, Хардуэй-младший - 15, Фонтеккио - 13, Холланд - 10, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Харрис - 6, Рид, Мур, Сассер, Клинтман

«Неудивительно, что Леброн смазал открытый трёхочковый бросок в концовке. Он был великолепен, пока дело не дошло до клатча», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Детройтом» Леброн оформил трипл-дабл. На его счету 28 очков, а также 11 подборов и столько же результативных передач.

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