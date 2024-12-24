«Неудивительно». Бэйлесс — о смазанной Леброном «трёшке» в концовке игры с «Пистонс»
Поделиться
Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс высказался о смазанном броске лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Леброн совершал бросок при счёте 117:114 в пользу «Пистонс» за несколько секунд до конца четвёртой четверти.
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 19, Кристи - 17, Ривз - 12, Хатимура - 10, Винсент - 9, Кнехт - 7, Реддиш - 7, Расселл - 5, Джеймс, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
Детройт Пистонс: Бисли - 21, Каннингем - 20, Айви - 18, Хардуэй-младший - 15, Фонтеккио - 13, Холланд - 10, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Харрис - 6, Рид, Мур, Сассер, Клинтман
«Неудивительно, что Леброн смазал открытый трёхочковый бросок в концовке. Он был великолепен, пока дело не дошло до клатча», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в матче с «Детройтом» Леброн оформил трипл-дабл. На его счету 28 очков, а также 11 подборов и столько же результативных передач.
Фанаты создали команду из разных версий Леброна:
Комментарии
- 24 декабря 2024
-
15:32
-
15:11
-
14:25
-
13:38
-
13:15
-
12:49
-
12:27
-
11:34
-
10:45
-
10:20
-
09:33
-
09:17
-
08:50
-
08:43
-
08:29
-
08:22
-
07:53
-
07:33
-
07:27
-
07:27
-
07:15
-
00:53
- 23 декабря 2024
-
23:45
-
23:44
-
23:24
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
21:59
-
21:26
-
20:47
-
19:58
-
19:45
-
19:41
-
18:42