Директор Анны Седоковой раскрыл местоположение певицы после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова продолжает находиться в больнице после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. Латвийский баскетболист скончался в ночь на 17 декабря мск. Как информирует телеграм-канал Super.ru со ссылкой на директора певицы, Седокова по-прежнему под наблюдением врачей.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Латвиец тяжело переживал расставание.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Янис выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: