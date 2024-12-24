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Редик высказался о предстоящем соперничестве Леброна и Карри в игре «Уорриорз» — «Лейкерс»

Редик высказался о предстоящем соперничестве Леброна и Карри в игре «Уорриорз» — «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о предстоящем матче команды с «Голден Стэйт Уорриорз», отметив соперничество Леброна Джеймса и Стефена Карри.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здорово, когда две иконы нынешнего поколения встречаются друг с другом. Эти парни отлично выступали как товарищи по команде на олимпийском турнире. Видно, что они проявляют безграничное уважение друг к другу. На протяжении всей истории НБА соперничество игроков и команд было очень полезным для лиги», — сказал Редик на пресс-конференции.

Матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» пройдёт 26 декабря и начнётся в 4:00 мск.

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