Редик высказался о предстоящем соперничестве Леброна и Карри в игре «Уорриорз» — «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о предстоящем матче команды с «Голден Стэйт Уорриорз», отметив соперничество Леброна Джеймса и Стефена Карри.

«Здорово, когда две иконы нынешнего поколения встречаются друг с другом. Эти парни отлично выступали как товарищи по команде на олимпийском турнире. Видно, что они проявляют безграничное уважение друг к другу. На протяжении всей истории НБА соперничество игроков и команд было очень полезным для лиги», — сказал Редик на пресс-конференции.

Матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» пройдёт 26 декабря и начнётся в 4:00 мск.

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