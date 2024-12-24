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Эксперт намекнул, что могло вывести из себя Эмбиида в матче с «Сан-Антонио»

Эксперт намекнул, что могло вывести из себя Эмбиида в матче с «Сан-Антонио»
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Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением об удалении центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Эмбиид сфолил на центровом соперников Викторе Вембаньяме, однако не согласился с нарушением и принялся оспаривать эпизод у арбитра Дженны Шрёдер. Спокойный разговор быстро перерос в горячий спор, который закончился двумя техническими фолами и удалением Джоэла.

«Эмбиид просто потерял самообладание (и, на мгновение, рассудок) и был удалён. Конечно, это случилось не потому, что у Вембаньямы было уже семь блок-шотов», — написал Бэйлесс на своей странице.

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