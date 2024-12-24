Друг Яниса Тиммы ответил, когда тело баскетболиста доставят в Латвию

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать на родину сегодня, 24 декабря. Об этом рассказал его друг Гатис Лининьш.

«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы всё это правильно сделать», — приводит слова Лининьша News.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что тело Тиммы будет оставаться в морге в течение продолжительного периода. Отмечалось, что у скончавшегося игрока при себе не имелось паспорта, что может создать дополнительные сложности. Янис умер в ночь на 17 декабря в Москве. Ему было 32 года.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: