Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Друг Яниса Тиммы ответил, когда тело баскетболиста доставят в Латвию

Друг Яниса Тиммы ответил, когда тело баскетболиста доставят в Латвию
Комментарии

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать на родину сегодня, 24 декабря. Об этом рассказал его друг Гатис Лининьш.

«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы всё это правильно сделать», — приводит слова Лининьша News.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что тело Тиммы будет оставаться в морге в течение продолжительного периода. Отмечалось, что у скончавшегося игрока при себе не имелось паспорта, что может создать дополнительные сложности. Янис умер в ночь на 17 декабря в Москве. Ему было 32 года.

Материалы по теме
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android