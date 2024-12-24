НБА назвала лучших игроков девятой недели сезона-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация назвала 20-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму и 23-летнего разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

Команда «Сан-Антонио Спёрс» ставшего лучшим баскетболистом Западной конференции Вембаньямы выиграла оба матча на прошлой неделе, а сам он набирал в среднем 36,0 очка, 7,0 блок-шота, 6,5 подбора и 4,5 результативной передачи за игру, реализуя 53% бросков с игры и 48% — из-за дуги.

Ставший лучшим на Востоке Каннингем за этот же период набирал в среднем 27,0 очка, делал 5,3 подбора, 12,7 результативной передачи и 2,3 блок-шота за игру, что позволило «Пистонс» выиграть два матча из трёх.