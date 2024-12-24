Яннулис Ларенцакис пропустит игру с «Миланом» из-за травмы

31-летний греческий защитник «Олимпиакоса» Яннулис Ларенцакис пропустит матч 18 тура Евролиги с миланской «Олимпией» из-за ушиба шеи.

Греческий клуб решил исключить Яннулиса из состава 12 человек, которые должны были отправится в столицу моды 26 декабря. Также стоит отметить, что Кинан Эванс и Мозес Райт также не смогут принять участие в этом матче из-за травм, однако Натан Менсах, который прибыл в Афины в понедельник, как ожидается, наконец-то дебютирует в Евролиге.

Напомним, в этом сезоне Ларенцакис в среднем имеет самые низкие в карьере показатели: он набирает по два очка за матч, 0,7 подбора и 0,3 передачи за 6:13 минут игрового времени.