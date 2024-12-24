Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Сиксерс» рассказал, что так и не добился объяснений удаления Джоэла Эмбиида

Тренер «Сиксерс» рассказал, что так и не добился объяснений удаления Джоэла Эмбиида
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс заявил, что они не получили никаких объяснений от судьи, которая удалила Джоэла Эмбиида в состоявшемся сегодня, 24 декабря, матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Сиксерс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:106.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

В конце второй четверти Эмбиид нарушил правила на центровом «Спёрс» Викторе Вембаньяме. Судейское решение вызвало у Эмбиида недовольство, на которое он бурно отреагировал. В результате его удалили с площадки, и он досрочно завершил встречу.

«Я так и не получил объяснений от рефери, которая зафиксировал этот фол. Поэтому я спрашивал других [рефери], а они говорили: «Спроси её». Я так и не узнал, просто предполагаю, что на то были причины», — сказал Нёрс на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Видео
Джоэл Эмбиид устроил словесную перепалку с судьями и досрочно завершил матч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android