Тренер «Сиксерс» рассказал, что так и не добился объяснений удаления Джоэла Эмбиида

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс заявил, что они не получили никаких объяснений от судьи, которая удалила Джоэла Эмбиида в состоявшемся сегодня, 24 декабря, матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Сиксерс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:106.

В конце второй четверти Эмбиид нарушил правила на центровом «Спёрс» Викторе Вембаньяме. Судейское решение вызвало у Эмбиида недовольство, на которое он бурно отреагировал. В результате его удалили с площадки, и он досрочно завершил встречу.

«Я так и не получил объяснений от рефери, которая зафиксировал этот фол. Поэтому я спрашивал других [рефери], а они говорили: «Спроси её». Я так и не узнал, просто предполагаю, что на то были причины», — сказал Нёрс на пресс-конференции после матча.