Фил Джексон рассказал о поразительном сходстве Коби Брайанта и Майкла Джордана

Легендарный американский баскетбольный тренер Фил Джексон рассказал о поразительном сходстве между двумя звёздными баскетболистами — Коби Брайантом и Майклом Джорданом — в моменты, когда Брайант пытался подражать Джордану.

«Когда я пришёл в «Лейкерс», мне не верилось, что Коби настолько классно подражает Джордану. Его манера игры, позы, всё, кроме высунутого языка во время бросков. Все же помнят, как Майкл высовывал язык, когда исполнял какие-то игровые моменты. У Коби, конечно, не было таких рук, но он пытался повторить последний бросок Майкла в игре с «Ютой», когда ему было 21 или 22 года», — сказал Джексон на YouTube-канале JT Foxx.