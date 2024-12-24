Майкл Портер прокомментировал слухи о своём обмене из «Денвера»

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер рассказал, что руководство клуба уже обсудило с ним слухи о его обмене и заверило, что не собирается делать этого.

«Да, мы поговорили на эту тему. Они связались со мной и сказали, что это всё шум. Ничего серьёзного не происходит, и если бы что-то было, они бы дали мне знать. И они сказали, что им нравится, как я играю, и что я должен продолжать быть агрессивным, продолжать играть, и у них нет желания сейчас перемещать меня куда-то.

Но я также понимаю, что они не сказали бы мне, если бы захотели меня обменять. Но они протянули мне руку, да», — приводит слова Портера Fadeawayworld.

В 23 матчах этого сезона за «Наггетс» Портер в среднем набирал 18,9 очка, делал семь подборов и 2,9 результативной передачи.