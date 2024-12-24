Джей Джей Редик рассказал о главной проблеме «Лейкерс» в нападении

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик назвал главные проблемы его команды в нападении, а также считает, что им необходимо забивать больше трёхочковых бросков.

«За последние 13 игр мы делаем на пять больше двухочковых не из краски. Мы забиваем 39% из них. Наше нападение — последнее или предпоследнее в последних 13 матчах. Если бы забивали эти пять бросков с тем же процентом, что у «Финикс Санз», у которых 49%, — наше нападение переместилось бы с 29-го на 27-е место.

Если бы мы забивали трёхочковые со средним процентом по лиге, наше нападение переместилось бы с 27-го на 12-е место. Так что нам нужно бросать и забивать больше трёхочковых.

Это не значит, что мы идём и просто не разыгрываем комбинации, а делаем один бросок с дриблинга. Мы должны генерировать правильные передачи, и за последнюю неделю или около того мы показали ребятам кучу клипов, где мы это делаем.

Нам нужны броски. Мы хотим бросать из краски и забивать трёхочковые. Мы недостаточно забиваем трёхочковые», — приводит слова Редика Fadeawayworld.