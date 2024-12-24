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Деннис Смит назвал команды НБА, которым бы подошла его игра

Деннис Смит назвал команды НБА, которым бы подошла его игра
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Бывший разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс», 27-летний американский баскетболист Деннис Смит назвал команды НБА (Национальной баскетбольной аассоциации), которые он смог бы дополнить своей игрой.

«Мне кажется, что моя игра подошла бы «Спёрс», «Миннесоте», «Майами». Думаю, что эти три команды могли бы меня подписать, даже не зная, как много я работал этим летом, только исходя из того, что я показывал в прошлом сезоне.

Также я думаю, что мог бы внести серьёзный вклад в «Лейкерс» — это ещё одна команда, которая со мной стала бы значительно сильнее», — сказал Смит в своём интервью на YouTube-канале The OGs.

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