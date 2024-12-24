Дрю Смит не сможет помочь «Майами» до конца сезона из-за травмы

Атакующий защитник «Майами» Дрю Смит получил травму (разрыв ахиллова сухожилия) и не сможет помочь своей команде до конца сезона. Об этом сообщил известный инсайдер телеканала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В этом сезоне Смит провёл 14 матчей в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) и набирал в среднем по 6,2 очка, делал 2,6 подбора и 1,6 передачи, а также 1,5 перехвата.

Напомним, «Майами» в ночь с 23 на 24 декабря одержали победу на выезде со счётом 110:95 над «Бруклин Нетс». После этого матча «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции.