Дрю Смит не сможет помочь «Майами» до конца сезона из-за травмы
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Атакующий защитник «Майами» Дрю Смит получил травму (разрыв ахиллова сухожилия) и не сможет помочь своей команде до конца сезона. Об этом сообщил известный инсайдер телеканала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
В этом сезоне Смит провёл 14 матчей в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) и набирал в среднем по 6,2 очка, делал 2,6 подбора и 1,6 передачи, а также 1,5 перехвата.
Напомним, «Майами» в ночь с 23 на 24 декабря одержали победу на выезде со счётом 110:95 над «Бруклин Нетс». После этого матча «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции.
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 95
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 23, Йович - 18, Хироу - 17, Робинсон - 17, Бёркс - 12, Уэр - 9, Жакез-мл. - 9, Хайсмит - 3, Ларссон - 2, Розир, Кристофер, Смит, Джонсон, Батлер, Лав
Бруклин Нетс: Джонсон - 19, Клауни - 19, Джонсон - 15, Мартин - 14, Уилсон - 8, Шарп - 6, Клэкстон - 6, Милтон - 4, Симмонс - 4, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Мартин
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