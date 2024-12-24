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Мэджик Джонсон рассказал, что у «Лейкерс» была сделка по Демару Дерозану

Мэджик Джонсон рассказал, что у «Лейкерс» была сделка по Демару Дерозану
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и пятикратный чемпион лиги Мэджик Джонсон утверждает, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» была заключённая сделка по обмену Демара Дерозана, а также что команда хотела заполучить Бадди Хилда. Джонсон был президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс» с 2017 по 2019 год, и хотя он не уточнил год, но можно предположить, что он имел в виду межсезонье 2021-го.

«Они совершили сделку. Кайл Кузма за Демара. А затем мы собирались заполучить Бадди Хилда. Это всё, что нам нужно было сделать», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.

В итоге «Лейкерс» выбрали Расселла Уэстбрука вместо Дерозана, отправив Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Монтрезла Харрелла в «Вашингтон Уизардс». Дерозан же подписал трёхлетний контракт с «Чикаго Буллз».

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