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Источник: Зайон Уильямсон почти готов вернуться в состав «Нового Орлеана»

Источник: Зайон Уильямсон почти готов вернуться в состав «Нового Орлеана»
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Форвард команды НБА «Новый Орлеан» Зайон Уильямсон с первых чисел 2025 года возобновит тренировочный процесс после травмы, из-за которой уже шесть недель не мог помочь своей команде, переживающей не лучшие времена. Об этом сообщает известный журналист Майкл Скотто на своей странице в социальных сетях.

Начиная с 11 ноября 2024 года Уильямсон выбыл из состава по причине растяжения задней поверхности левого бедра.

В этом сезоне Зайон успел сыграть шесть матчей, в среднем набирая по 22,7 очка за игру, делая восемь подборов и 5,3 передачи за 31,1 минуты, проведённые на паркете. Уильямсон был выбран «Новым Орлеаном» на драфте в 2019 году.

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