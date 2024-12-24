Жонатан Куминга — о проблемах в «Уорриорз»: многие на моём месте бросили бы баскетбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга высказался о своих игровых проблемах в команде, где он не получает достаточно игрового времени.

«Иногда я начинаю [в старте], иногда — нет. На меня это не особо влияет. На данном этапе моей карьеры я не могу опустить руки и не выйти на площадку, не сыграть по-настоящему или не попытаться быть эффективным. Просто выхожу и делаю свою работу, потому что не могу волноваться о таких вещах. Чем больше вы беспокоитесь о подобном, тем хуже играете.

Я к этому привык. Там, откуда я родом, всегда нужно быть психологически устойчивым. Многие люди, которые сейчас играют… Если бы они были на моём месте, они бы уже бросили баскетбол. Им бы понадобился психотерапевт. Они пережили бы множество психологических ситуаций. Но это не влияет на меня. Пока я выхожу и просто играю, провожу время с товарищами по команде, они продолжают подбадривать меня, чтобы я оставался самим собой», — приводит слова Куминги ESPN.

Жонатан Куминга в этом сезоне набирает в среднем 15,5 очка, 4,5 подбора, 2,0 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за игру.