Инсайдер назвал наиболее вероятные варианты «Лейкерс» для обменов

Инсайдер The Athletic Йован Буха назвал игроков, которых «Лос-Анджелес Лейкерс» может попытаться обменять, чтобы усилить свой состав.

«Кэмерон Джонсон (лёгкий форвард «Бруклин Нетс». — Прим. «Чемпионата»). Я бы сказал, что это возможно, да. Но есть финансовый момент с его контрактом, что делает этот вариант немного сложнее.

Лонзо Болл (разыгрывающий «Чикаго Буллз». — Прим. «Чемпионата»). Возможно, но я бы сказал, маловероятно — из-за его контракта и череды травм. Они должны убедиться, что он здоров. Я бы присмотрелся к этому варианту ближе к крайнему сроку обменов.

Коллин Секстон (разыгрывающий «Юты Джаз». — Прим. «Чемпионата»). Возможно, но я слышал, что «Лейкерс» не очень-то им интересуются. Так что я бы сказал, что это маловероятно.

Якоб Пёлтль (центровой «Торонто Рэпторс». — Прим. «Чемпионата»). Возможно. Его контракт немного запутанный. У него есть ещё год с $ 19 млн, не думаю, что им это нравится. Но возможно.

Самой большой звездой, которую может приобрести «Лос-Анджелес Лейкерс», вероятно, является Брэндон Ингрэм (форвард «Нью-Орлеан Пеликанс». — Прим. «Чемпионата»). Всегда были закулисные разговоры о Трее Янге, но у «Атланты» довольно хороший сезон, не думаю, что они просто откажутся от него. Я бы сказал, что Ингрэм лучше Лавина. Проблема с Лавином в том, что он зарабатывает $ 43 млн, и «Лейкерс» очень сложно предложить ему такую зарплату», — отметил Буха.