Единая лига: расписание матчей 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 25 декабря:

15:30 мск – «Енисей» – «Астана»;

18:00 мск – «Автодор – ЦСКА;

20:00 мск – УНИКС – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 декабря 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 18 побед и три поражения. Второе место с той же разницей побед – поражений занимает «Зенит». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).

Ранее интервью «Чемпионату» дал атакующий защитник «Пари НН» Сергей Зоткин.

Главные спортивные новости дня: