Единая лига: расписание матчей 25 декабря
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Сегодня, 25 декабря, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание матчей Единой лиги 25 декабря:
15:30 мск – «Енисей» – «Астана»;
18:00 мск – «Автодор – ЦСКА;
20:00 мск – УНИКС – «Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 18 побед и три поражения. Второе место с той же разницей побед – поражений занимает «Зенит». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).
Ранее интервью «Чемпионату» дал атакующий защитник «Пари НН» Сергей Зоткин.
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