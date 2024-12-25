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«Больше мелочности, больше неприязни». Карри — о соперничестве в НБА в эти годы и раньше

«Больше мелочности, больше неприязни». Карри — о соперничестве в НБА в эти годы и раньше
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о соперничестве в НБА в нынешнюю эпоху. В настоящий момент Стефену 36 лет.

«Что значит быть частью своей собственной эпохи, где меня упоминают наряду с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом? Чем дальше ты продвигаешься в своей карьере, тем больше начинаешь это ценить. Ты стараешься наслаждаться каждым моментом. Но при этом ты всё ещё находишься в режиме соревнования. Даже при взаимном уважении всегда есть этот элемент напряжения — ты знаешь, что заставляешь его играть на максимум, а он — тебя. Надеюсь, что на Рождество мы добавим ещё одну главу к этой истории.

Как изменилось соперничество за последние годы? Это весёлое противостояние, особенно с учётом его длительности. Сейчас в нём больше уважения и признания, чем раньше. Раньше всё было жёстче: больше мелочности, больше неприязни. Соперничество было настоящим. Но со временем оно эволюционировало. Мы всё ещё хотим помериться силами, но теперь это происходит с большим уважением», — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.

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