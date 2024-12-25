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«Одно очко, ноль подборов». Экс-напарник Кириленко — о том, как играл бы в НБА сейчас

«Одно очко, ноль подборов». Экс-напарник Кириленко — о том, как играл бы в НБА сейчас
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный участник Матча всех звёзд Дерон Уильямс ответил на вопрос по поводу своих потенциальных показателей, если бы он заключил 10-дневный контракт с какой-либо командой североамериканской лиги в настоящий момент.

«Одно очко за игру, один… Ноль подборов. Ну и три-два ассиста. Мои колени не вывозят, да и прыгать не могу уже. Я бы просто никого не остановил. Единственное плюс для меня – они сейчас не играют в защите. Наверное, я бы играл около двух минут. Меня бы просто выпускали на концовку», — сказал Уильямс во время общения с прессой.

Отметим, что Уильямс был одноклубником Андрея Кириленко в «Юте Джаз».

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