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Стефен Карри ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Стефен Карри ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался на тему возможного завершения карьеры.

«Как часто задумываюсь о том, сколько ещё хочу играть? Честно говоря, сейчас думаю об этом больше, чем раньше. Думаю, важно признать и осознать, что конец карьеры неизбежен, когда бы он ни наступил. Это помогает ценить то, что происходит прямо сейчас. Чем больше ты об этом размышляешь и говоришь вслух, тем сильнее ощущаешь значимость каждого момента», — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.

В этом сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,6 передачи.

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