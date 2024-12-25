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Миленко Богичевич назвал лучшую команду Единой лиги в данный момент

Миленко Богичевич назвал лучшую команду Единой лиги в данный момент
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о московском ЦСКА перед матчем их команд. Встреча состоится сегодня, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Саратове.

«ЦСКА — действующий чемпион Лиги ВТБ и, вероятно, лучшая команда турнира на данный момент. Да, армейцы проиграли несколько матчей, но это нормально. Например, в последней встрече с «Локомотивом-Кубань» они показали хороший баскетбол, однако смазали много открытых бросков. Не считаю, что у москвичей какой-либо спад, просто такие игры случаются», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

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