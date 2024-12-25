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Леброн Джеймс сравнил матчи между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» с рэп-батлом

Леброн Джеймс сравнил матчи между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» с рэп-батлом
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил противостояние между «Кливленд Кавальерс», где он ранее выступал, и «Голден Стэйт Уорриорз». В период с 2015 по 2018 год команды четыре раза встречались в финалах НБА. Трижды победителями становились игроки «Уорриорз». Один титул выиграл «Кливленд».

«Те четыре года подряд, когда «Кливленд» играл с «Голден Стэйт», это было буквально как противостояние Восточного и Западного побережья… Это напоминало рэп-батл», — сказал Леброн во время интервью на NBA OGs convo.

Ранее о соперничестве в НБА в эти годы и раньше мнением поделился разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри.

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