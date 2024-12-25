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Владимир Гомельский высказался о возможном возвращении Алексея Шведа в Единую лигу

Владимир Гомельский высказался о возможном возвращении Алексея Шведа в Единую лигу
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном возвращении 36-летнего российского разыгрывающего Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ. Ранее агент Шведа Обрад Фимич заявил, что они готовы провести переговоры с клубами Единой лиги.

«Я, так же как и все российские любители баскетбола, не видел ни одной игры Шведа в чемпионате Китая. Сложно судить о возможностях игрока в данный момент, не владея достаточной информацией. Проведу аналогию. Вспомните возвращение в ЦСКА Теодороса Папалукаса», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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