Владимир Гомельский высказался о возможном возвращении Алексея Шведа в Единую лигу

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном возвращении 36-летнего российского разыгрывающего Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ. Ранее агент Шведа Обрад Фимич заявил, что они готовы провести переговоры с клубами Единой лиги.

«Я, так же как и все российские любители баскетбола, не видел ни одной игры Шведа в чемпионате Китая. Сложно судить о возможностях игрока в данный момент, не владея достаточной информацией. Проведу аналогию. Вспомните возвращение в ЦСКА Теодороса Папалукаса», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме Агент Алексея Шведа выразил готовность к переговорам с клубами Единой лиги

Главные новости дня: