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Эмбиид может покинуть «Филадельфию» за агрессию против женщины-арбитра — Daily Mail

Эмбиид может покинуть «Филадельфию» за агрессию против женщины-арбитра — Daily Mail
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Центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду грозят штрафы и дисквалификация за агрессивные действия против судьи Дженны Шрёдер. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на свои источники. Инцидент с Эмбиидом произошёл в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (111:106). Джоэл сфолил на центровом соперников Викторе Вембаньяме, однако не согласился с нарушением и принялся оспаривать эпизод у Шрёдер. Спокойный разговор быстро перерос в горячий спор, который закончился двумя техническими фолами и удалением игрока «Сиксерс».

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

«Хотя судья, без сомнения, не нуждается в какой-либо защите, если проводить аналогию с коллегами-мужчинами, НБА рассчитывает оказать серьёзное давление на Эмбиида, у которого по ходу сезона наблюдались эмоциональные вспышки», — сказал источник издания.

Источник предположил, что «Сиксерс» могут попросить Эмбиида пройти курс управления гневом или уйти из команды.

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