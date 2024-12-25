Как вы относитесь к возвращению Алексея Шведа в Единую лигу?

Несколько дней назад агент Обрад Фимич, представляющий интересы 36-летнего российского баскетболиста Алексея Шведа, заявил, что они готовы провести переговоры с клубами Единой лиги ВТБ. Ранее в прессе сообщалось, что российский разыгрывающий покинет китайский клуб «Шаньси». За другую команду в чемпионате Китая он выступать не сможет. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: как вы относитесь к возвращению Шведа в Единую лигу?

Напомним, перед переездом в китайскую лигу Швед выступал за московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В рамках Единой лиги ВТБ позапрошлого сезона Швед набирал 16,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 7,8 передачи в среднем за матч.

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