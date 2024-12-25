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Главный тренер «Автодора» – перед матчем с ЦСКА: нам по силам сотворить сенсацию

Главный тренер «Автодора» – перед матчем с ЦСКА: нам по силам сотворить сенсацию
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем домашнем матче с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — очень сильная команда с качественными и опытными исполнителями на каждой позиции. У них есть баскетболисты, способные закрыть матч в любой момент одним хорошим решением. Против армейцев нужно сохранять концентрацию и играть жёстко, как в последнем туре. Верим, что нам по силам сотворить сенсацию, и приложим все усилия, чтобы добиться наилучшего результата», — приводит слова Богичевича официальный сайт «Автодора».

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги, а «Автодор» располагается на восьмой позиции.

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