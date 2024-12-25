«Самара» объявила об уходе Дражена Анзуловича с поста главного тренера

Хорватский специалист Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Самары». Об этом информирует пресс-служба клуба. Анзулович возглавил команду в апреле прошлого года.

В прошлом сезоне «Самара» под его руководством в матче плей-ин победила МБА и впервые в своей истории пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Баскетбольный клуб «Самара» благодарит Дражена Анзуловича за работу и за вклад в успехи команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Hvala treneru!» — говорится в сообщении клуба.

В настоящий момент «Самара» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды семь побед и 14 поражений.

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