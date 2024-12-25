Стал известен новый главный тренер «Самары»

Владислав Коновалов стал главным тренером «Самары». Об этом информирует пресс-служба команды. Специалист работает в клубе с 2022 года. В штабе покинувшего пост наставника Дражена Анзуловича он был ассистентом.

«Поздравляем Владислава Николаевича с назначением и желаем ему удачи и побед на новом посту!» — говорится в сообщении «Самары».

Напомним, Анзулович покинул пост главного тренера самарцев сегодня, 25 декабря. Недавно «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей. В настоящий момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги. В активе самарцев семь побед и 14 поражений.

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