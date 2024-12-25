Алекс Пойтресс ответил на вопрос по поводу шансов Егора Дёмина попасть в НБА

Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс выразил надежду, что 18-летний российский игрок Егор Дёмин сумеет оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент Дёмин выступает в NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

«Что думаю о Дёмине? Не уверен, слышал ли я о нём, но если его вот-вот задрафтуют, то это хорошо. Всегда хочется видеть, как драфтуют молодых парней. Каждый реализует свой потенциал. Все мечтают играть в НБА. Так что, если у него появится такая возможность, я надеюсь, он ею воспользуется», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

Предматчевая подготовка Егора Дёмина в NCAA: