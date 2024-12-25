Стефен Карри — о своей карьере: у меня осталось не так много времени

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о роли своей игры в контексте пользы для всей команды.

«Как «Уорриорз» максимально использовать мою карьеру? Всё сводится к тому, чтобы признать реальность: окей, мы с Дрэймондом на пике своих возможностей. Но мы уже находимся в такой точке, где нужно подходить к игре по-другому. Если ты не выигрываешь, то вопрос звучит так: «Как этого добиться?» Понимаю, что у меня осталось не так много времени в лиге, и поэтому отчаянно хочу побеждать. Всё, что помогает мне становиться лучше, помогает и всей команде. Это сложный вопрос, потому что люди хотят услышать какой-то универсальный ответ. Но на самом деле мы всё ещё ищем его», — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.

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