В какой команде Единой лиги вы бы хотели видеть Алексея Шведа?

Несколько дней назад агент Обрад Фимич, представляющий интересы известного российского баскетболиста Алексея Шведа, заявил, что они готовы провести переговоры с командами Единой лиги ВТБ. Ранее в прессе сообщалось, что российский разыгрывающий покинет китайский клуб «Шаньси». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: в какой команде Единой лиги вы бы хотели видеть Шведа?

Напомним, перед переездом в чемпионат Китая Алексей представлял московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. Сейчас Алексею 36 лет.

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