«Енисей» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и казахстанский БК «Астана». Игра закончилась со счётом 90:73 (24:20, 23:12, 23:17, 20:24) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Виктор Сандерс. На его счету 22 очка, а также два подбора и одна передача. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Узодинма Утоми. Он набрал 23 очка, сделал два подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» 5 января примет дома саратовский «Автодор». «Астана» в тот же день примет дома ЦСКА.