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Енисей — Астана, результат матча 25 декабря 2024, счет 90:73, Единая лига

«Енисей» разгромил «Астану» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и казахстанский БК «Астана». Игра закончилась со счётом 90:73 (24:20, 23:12, 23:17, 20:24) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
90 : 73
Астана
Астана
Енисей: Сандерс - 22, Близнюк - 16, Сонько - 12, Герасимов - 11, Долинин - 8, Степанович - 7, Загретдинов - 4, Перевалов - 3, Ведищев - 2, Балашов - 2, Одиноков - 2, Шлегель - 1
Астана: Утоми - 23, Мурзагалиев - 12, Мотовилов - 11, Смит - 6, Абашидзе - 5, Походяев - 4, Айткали - 3, Оразбеков - 3, Десятников - 2, Исаенко - 2, Майдекин - 2, Щербак

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Виктор Сандерс. На его счету 22 очка, а также два подбора и одна передача. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Узодинма Утоми. Он набрал 23 очка, сделал два подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» 5 января примет дома саратовский «Автодор». «Астана» в тот же день примет дома ЦСКА.

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